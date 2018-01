Salpa da Venezia il giro del mondo in 2000 tra gli oceani per 106 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA -Epifania, scatta il Giro del mondo di Costa crociere: 106 giorni di navigazione, solcando tre oceani e visitando 41 destinazioni. Prezzo base oltre 12mila euro che possono tranquillamente raddoppiare (e anche più), ma anche diminuire se si sceglie una tratta più breve. Comunque non c'è limite di spesa per i croceristi che salpano da Venezia sulla Costa Luminosa per rientrare il 22 aprile sempre in laguna. Sono circa 2.000 gli ospiti che hanno prenotato una cabina. Provengono da oltre 30 paesi, con una prevalenza di francesi (circa...