IL CASOTre persone sono morte di salmonella in Danimarca e altre 19 sono finora finite in ospedale: un focolaio che per ora ha colpito 33 pazienti. Tutti, secondo quanto riferisce la Bbc, avevano mangiato capsule di buccia di psillio di marca Husk, provenienti da alcuni lotti ritirati dal produttore. Le autorità danesi hanno trovato tracce di salmonella nei prodotti a casa dei pazienti. Integratori alimentari a base di erbe, queste capsule...