SALERNOSCHIACCIA CONTROUN MURO E UCCIDEL'EX DELL'AMICALa relazione con la sua ex era finita un anno fa, ma Fabrizio Senatore, 47 anni, autotrasportatore continuava a cercarla e a febbraio per lui erano scattati gli arresti domiciliari per stalking. La scorsa notte è andato sotto casa della donna a Nocera Inferiore e qui è stato investito, e ucciso, da Domenico Senatore: un 37enne conoscente della ex dell'autotrasportatore. L'uomo, fermato per omicidio, ha trascinato con la propria auto per varie decine di metri in retromarcia il corpo della...