Sale la tensione in Libia ok alla missione europea

ROMA Tensione altissima in Libia, dove il rischio di una escalation diventa ogni giorno più concreto. Sul terreno continuano i combattimenti, mentre la situazione internazionale si fa sempre più complessa. E tra chi filma i mercenari russi mentre combattono a fianco del generale Khalifa Haftar contro Misurata, c'è chi, come Debka file (sito generalmente molto informato), annuncia l'arrivo nel paese africano di alcuni carri armati T-72 egiziani e APC, pronti a sostenere l'Esercito nazionale libico (Lna) dell'uomo forte della Cirenaica. Le fonti militari e di intelligence a cui fa riferimento Debka, sostengono che l'intervento sia stato predisposto dal presidente Abdel-Fatteh El-Sisi, al quale non va a genio la presenza militare turca nella zona. In tutto questo scenario Haftar e Serraj diventano quasi personaggi di secondo piano, perché ormai la guerra è sempre più combattuta per procura.

Ieri le forze del generale hanno annunciato il sequestro di un cargo con a bordo diversi marinai turchi, mentre il presidente Recep Tayyip Erdogan ha ribadito di essere pronto a sostenere militarmente Tripoli in ogni modo. La Turchia «può elevare il proprio sostegno militare navale, aereo e terrestre al governo legittimo libico se richiesto», ha sottolineato, aggiungendo che entro il 2027 verranno schierati nel Mediterraneo sei sottomarini di nuova generazione. Erdogan è intervenuto dopo l'incidente avvenuto davanti alle coste dell'est libico, dove le forze navali di Haftar hanno sequestrato un cargo con equipaggio turco. Le forze navali del generale hanno quindi annunciato lo stato di allerta massima in previsione del probabile «invio di armi e soldati dalla Turchia in forza dell'accordo con il governo» di Tripoli, bollato come l'intesa «della vergogna».

Sul terreno, intanto, sarebbero schierati gli aiuti militari turchi al Gna con 3.000 consiglieri dell'esercito e una fornitura costante di sistemi d'arma, tra cui missili anticarro e droni. Mentre l'esercito di Haftar è sostenuto da Egitto, Emirati Arabi Uniti e Russia: gli egiziani forniscono intelligence, armi e munizioni, i russi migliaia di mercenari, alcuni trasferiti dalla Siria alla Libia, gli Emirati un piccolo squadrone di sei aerei ISR Archangel fabbricati negli Stati Uniti.

Nonostante i mercenari russi siano stati visti in azione sul territorio, la Russia non esprime ancora una posizione netta. Troppi gli interessi in gioco tra Mosca e Ankara. Il Cremlino continua a dirsi favorevole a una mediazione diplomatica. Ragione per cui in questi giorni, Erdogan e Putin, tramite i loro advisors, si stanno sentendo molto spesso. Il presidente turco avrebbe anche cercato in più occasioni di convincere Putin a passare dalla parte di Serraj.

L'Italia, con non poca fatica, tenta ancora la strada della mediazione e cerca di riportare l'Europa al centro della trattativa. Dopo la visita di Luigi Di Maio in Libia, il ministro sta lavorando affinché venga approvata una missione Ue, e in queste ore ha sentito telefonicamente il suo omologo tedesco Mass e l'alto rappresentate Ue Borrell. Entrambi gli interlocutori hanno mostrato grande disponibilità rispetto all'iniziativa e hanno detto sì alla proposta di Roma. Borrell si occuperà di ingaggiare i francesi. Il ministro Le Drian è ora in Messico e Di Maio conta di sentirlo nei prossimi giorni. E altrettanto pensa di fare, oggi stesso, con il segretario di Stato americano Mike Pompeo. Gli Usa si dicono preoccupati per l'escalation del conflitto, infastiditi anche per il possibile intervento russo, ma la loro posizione resta distratta. E senza una vera iniziativa americana difficilmente si arriverà a un accordo per la stabilizzazione.

«È importante questa missione Ue affinché l'Italia riprenda il suo ruolo guida, ma occorre essere realistici e coinvolgere tutti gli interlocutori», ha spiegato Di Maio. Per questo motivo sta sentendo di frequente Ankara, Il Cairo, e il suo omologo russo Lavrov.

L'italian way del capo della Farnesina passa anche per l'inviato speciale del governo, anche se sembra deciso ad aspettare i risvolti della conferenza di Berlino per procedere con la nomina. «Non voglio - ha specificato - che il nostro inviato inizi il lavoro con la conferenza in corso, fissiamo la data di Berlino e capiamo se c'è qualche soluzione, noi diamo una mano, ma pensiamo anche al ruolo dell'Italia in Libia».

