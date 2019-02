CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Saldamente prima radio italiana con i suoi quasi otto milioni di ascoltatori nel giorno medio (nel 2018: 7 milioni e 933 mila) Rtl integra nella sua programmazione parole, immagini e musica, quindi è direttamente coinvolta dalla proposta di legge presentata dal leghista Morelli. «Per me sostiene senza tante mezze misure Lorenzo Suraci, presidente del network la politica si deve occupare del caos che regna nel mondo dell'etere, siamo ancora fermi alla legge Gasparri e il mondo è cambiato». Le quote non pensa che possano servire? «Ma non...