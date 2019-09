Salario minimo: sarà collegato ai contratti collettivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVOROROMA Forse non entrerà nel menù della prossima legge di Bilancio, ma c'è da giurarci che per il salario minimo ora la strada è in discesa. La norma è tra i punti principali del programma di governo. E d'altronde entrambe le forze che compongono la nuova maggioranza hanno presentato disegni di legge (il cui esame è in corso al Senato) per l'introduzione della misura: il M5S - prima firmataria proprio la neo ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo - fissa la soglia a nove euro lordi l'euro; il Pd a 9 euro netti. La distanza evidentemente...