L'INCHIESTA

ROMA Accanto ad Anastasia Kylemnyk, sul banco degli imputati, ci saranno i killer che tre mesi fa hanno ucciso il suo fidanzato durante una trattativa per acquistare una montagna di droga. Perché quello di Luca Sacchi non è stato un agguato improvvisato, ma un omicidio premeditato nei dettagli, un intricato puzzle criminale nel quale anche le persone più vicine alla vittima hanno occupato un tassello. Quando la sera del 23 ottobre ha premuto il grilletto della calibro 38 davanti al pub John Cabot e ha sparato a Luca Sacchi, il pusher Valerio Del Grosso lo ha fatto con l'intenzione di uccidere, per portare a compimento il piano studiato poche ore prima insieme ai suoi complici Paolo Pirino e Marcello De Propris: impossessarsi dei 70mila in contanti che Anastasia nascondeva in uno zaino e che servivano a lei e a Giovanni Princi, amico di Luca, per comprare 15 chili di marijuana. Ora tutti i protagonisti di quella trattativa finita nel sangue vanno a processo: la pm Nadia Plastina ha ottenuto per i 6 imputati il giudizio immediato. Del Grosso e Pirino sono accusati di omicidio premeditato in concorso con De Propris, che ha fornito ai pusher di San Basilio l'arma utilizzata per uccidere Sacchi. Devono rispondere anche di rapina e detenzione illegittima di arma. Alla sbarra pure Anastasia e Princi, regista della trattativa: l'accusa è detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sul banco degli imputati ci sarà anche il padre di De Propris, Armando, proprietario della calibro 38 e accusato di detenzione di droga e di armi. La prima udienza sarà il 31 marzo davanti alla Corte d'assise.

L'OMICIDIO

L'omicidio è avvenuto in via Mommsen, zona Colli Albani. L'appuntamento per lo scambio era davanti dal pub. I primi ad arrivare erano stati Luca e Anastasia, poi li aveva raggiunti Princi, che aveva mostrato lo zaino della ragazza, pieno di banconote, a due emissari dei pusher. Sono state le intercettazioni a incastrare Del Grosso, Pirino e De Propris. Quando gli intermediari gli avevano comunicato che i ragazzi avevano il denaro, Del Grosso si era precipitato insieme a Pirino davanti al locale. Poi, aveva detto di dover andare a prendere l'erba. Aveva quindi chiamato il suo fornitore, De Propris, e con lui aveva elaborato il piano criminale: «Ma se invece vengo a prendermi quella cosa che mi hai detto ieri e glieli levo tutti e settanta?», diceva, riferendosi alla pistola. Recuperata l'arma, era tornato al pub. Pirino aveva colpito Anastasia con una mazza da baseball e Del Grosso le aveva rubato lo zaino. Luca aveva reagito e il pusher gli aveva sparato alla nuca. La fuga di Del Grosso e Pirino era durata poco. Il primo si era confidato con alcuni amici e con la fidanzata ed era stato denunciato dalla madre. Due giorni dopo l'omicidio erano entrambi stati arrestati dai carabinieri. Anastasia e Princi, invece, avevano mentito agli investigatori: avevano negato l'esistenza di una trattativa per acquistare droga. Anche loro, un mese dopo i fatti, erano stati raggiunti da un'ordinanza cautelare: domiciliari per Princi e obbligo di firma per la fidanzata di Luca.

LE PERSONALITÀ

A tratteggiare la personalità degli indagati è stato il gip al momento degli arresti. Princi, ex compagno di scuola di Luca, non era alla prima esperienza illegale: è «inserito stabilmente in contesti criminali» - scrive il giudice - e, soprattutto, rifiutandosi di collaborare alle indagini ha fatto una scelta precisa, secondo l'accusa: preservare «le sue relazioni criminali, benché l'ucciso fosse un suo amico». E Anastasia avrebbe fatto la stessa cosa: ha dimostrato «la chiara, predominante volontà di preservare le relazioni criminali acquisite nel mondo della droga».

LA PREMEDITAZIONE

Per quanto riguarda l'omicidio, la procura non ha dubbi sulla premeditazione, aggravante che appesantisce moltissimo la posizione degli indagati. Per l'accusa, infatti, gli aggressori non hanno utilizzato l'arma per minacciare, ma per uccidere. La pistola, infatti, è stata estratta solo quando Del Grosso si è accorto che la reazione del personal trainer stava per impedire la riuscita del piano. Un dettaglio sottolineato anche dal gip: «Colpire una persona alla testa da due metri di distanza non può avere altro scopo che ucciderla».

Michela Allegri

