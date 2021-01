Sacchetti vuoti di plastica per calce, non in uso nel cantiere della Pedemontana. Questi i materiali trovati nel cantiere ndi Altivole (Treviso). Lo ha accertato la Struttura di progetto della Spv, diretta da Elisabetta Pellegrini, in una relazione inviata al governatore del Veneto, Luca Zaia, dopo la diffusione del video sul sospetto scarico e interramento di rifiuti lungo una scarpata: «Il concessionario - si legge nella relazione - si è attivato anche per effettuare la denuncia dell'abbandono dei rifiuti rinvenuti, assumendo accordi con la stazione dei carabinieri. Si attende comunque la conclusione dell'intervento richiesto al Noe e ad Arpav». Insomma, quei sacchetti non provenivano dal cantiere. Qualcun altro li ha scaricati. I lavori «non subiranno rallentamenti». Prima della conclusione dei lavori della tratta di Pedemontana da Bassano a Montebelluna, verranno effettuati «tutti gli accertamenti necessari - prosegue il documento - a fugare ulteriori possibili dubbi, richiedendo verifiche a campione da condurre in contraddittorio con il concessionario e con il supporto di Arpav».

Intanto, il senatore del Pd, Andrea Ferrazzi, ha annunciato un'interrogazione ai ministri dell'Ambiente, della Sanità e delle Infrastrutture.

© RIPRODUZIONE RISERVATA