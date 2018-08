Sabato sera blindato A Jesolo ora scatta la stretta sui controlli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAJESOLO Piazza Mazzini blindata per una notte. Sabato sera c'erano tutti nei luoghi della movida iesolana: poliziotti, carabinieri e vigili urbani. Dalla piazza all'accesso al mare, dalla spiaggia a via Zara e via Nievo. Seppure in misura minore rispetto ai precedenti weekend, vista la pioggia, il popolo della notte non si è fatto attendere. Sabato, però, il clima era diverso. A poche ore di distanza dallo stupro della 15enne e dal successivo fermo del suo presunto violentatore, l'aumento dei controlli ha portato a una diminuzione...