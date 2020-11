Niente mercato a Belluno. La stretta del governatore Luca Zaia ha tolto le bancarelle degli ambulanti e così, nonostante la bella giornata di sole, nonostante i negozi affacciati sul salotto buono della città fossero tutti aperti salvo tre che, superando i 250 metri quadrati, sono stati bloccati dall'ordinanza che vieta per la giornata del sabato l'attività nei grandi spazi, ieri mattina lo struscio lungo il Liston (in pratica piazza Martiri) è stato poco vivace. L'appuntamento settimanale con i banchi degli ambulanti, d'altra parte, da sempre richiama bellunesi da tutti gli angoli della provincia e riempie i negozi e i bar. I plateatici affacciati sulle piazze hanno lavorato di colazioni e aperitivi, i negozi hanno avuto un discreto via vai, ma a fine giornata i commercianti non erano soddisfatti. Da domani il Comune si metterà al lavoro per dipanare la matassa e trovare una soluzione al problema del mercato. Non sarà però facile, almeno per il centro storico, ospitato in una grande piazza con quattro ingressi. Il sindaco Jacopo Massaro ha messo le mani avanti già venerdì, dicendosi non certo di poter assicurare il mercato a partire dal prossimo fine settimana. Ieri sono scattati anche i controlli chiesti dal prefetto Adriana Cogode: le forze di polizia hanno presidiato le zone solitamente più affollate, ma, fino a sera, non erano state segnalate infrazioni.

