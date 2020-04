VENEZIA (m.cr.) «Non si può votare tre volte, sarebbe un rischio per i cittadini. I soldi che verranno risparmiati tenendo nello stesso giorno le elezioni amministrative, regionali e il referendum sul taglio dei parlamentari vadano a finanziare la sanità pubblica». Piero Ruzzante, consigliere regionale di Articolo Uno-Leu è pronto a presentare un ordine del giorno nella seduta di oggi del parlamentino veneto. Ruzzante, nell'ambito della variazione del bilancio regionale che verrà discussa a palazzo Ferro Fini oggi, è pronto anche a ripresentare la proposta di un'indennità straordinaria per il personale sanitario in prima linea nell'emergenza. Per la ripartenza delle imprese Ruzzante chiede prudenza e attenzione, mettendo in primo piano la sicurezza dei lavoratori. «Vogliamo chiedere alla Regione anche che si impegni ad attuare una campagna di vaccinazione a tappeto il prossimo autunno e, una volta trovato il vaccino anti Covid-19, si faccia promotrice dell'obbligo di attuare questa profilassi in Veneto - avverte Ruzzante - questo anche per superare le posizioni espresse in passato dal presidente Luca Zaia, che si era detto contrario all'obbligo di vaccinazione». Ruzzante chiede alla Regione anche di aumentare di mezzo milione il fondo affitti per le persone disagiate, attualmente a 1,5 milioni, e di vigilare contro speculazioni sui prezzi di mascherine e protezioni anti virus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA