Russiagate, l'ultimo tweet su Flynn inguaia Donald: «Giustizia ostacolata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTANEW YORK Dopo una pausa di relativo silenzio durata poco più di un giorno, Trump ha riaperto le comunicazioni via twitter con una raffica di attacchi contro l'Fbi, e contro l'inchiesta in corso sul Russiagate. Sabato il presidente si era difeso dalle tante congetture sul suo conto che avevano accompagnato l'ammissione di colpa del suo ex consigliere per la Sicurezza Nazionale Michael Flynn, ripetendo la linea difensiva disegnata dai suoi avvocati. «Ho licenziato Flynn - ha scritto - perché aveva mentito al vice presidente e...