Russiagate e caso Fiber, la difesa di Conte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INCHIESTEROMA Dalla lettera al Financial Times all'informativa alla Camera, richiesta a gran voce dall'opposizione: il premier Giuseppe Conte mette in campo una difesa a 360 gradi sulla vicenda Fiber 4.0 (su cui riferirà alla Camera il 5 novembre). Una vicenda sulla quale, sottolinea a Palazzo Chigi, Conte non ha nulla da nascondere. Ma la strategia «difensiva» del capo del governo non si ferma qui. Anche sul caso Russiagate il premier punta a fare quadrato, a tre giorni dall'intervista dell'attorney general degli Usa William Barr a Fox...