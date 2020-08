LA STORIA

ROMA La sua storia sembra uscita dalla quinta stagione della serie televisiva Le Bureau, dove un agente francese passa informazioni ai servizi segreti russi. E invece è tutto vero, perché la notizia di un tenente colonnello parigino che avrebbe informato gli 007 di Putin su importanti dossier, è stata confermata dalla ministra della Difesa, Florence Parly, dopo che l'indiscrezione era stata diffusa da Radio Europe 1.

L'ufficiale, 50 anni, padre di 5 figli, parla correntemente il russo, e sarebbe stato visto più volte a Napoli insieme a un agente del Gru, il servizio segreto militare di Mosca. Il suo caso coinvolge l'Italia, perché è proprio nel nostro paese, nella base Joint force commande della Nato di Napoli, a Lago Patria, che è di stanza. Infatti, stava rientrando in Campania, dopo una decina di giorni di vacanza, quando gli uomini della Dgsi, l'intelligence interna francese, lo hanno posto in stato di detenzione provvisoria nel carcere parigino della Santé, e denunciato per attentato alla sicurezza del paese.

«Un ufficiale superiore è sotto inchiesta per un procedimento contro la sicurezza. Posso confermarlo», ha ammesso la ministra Parly, con un evidente imbarazzo, vista la gravità che un simile episodio riveste, soprattutto perché avvenuto all'interno di una base Nato. E anche, perché, proprio di recente sembra essersi aperta una nuova guerra di spie. Qualche settimana fa, infatti, aveva tenuto banco un altro caso di agenti doppi per la Cina all'interno della Dgse. Due ex spie, ormai in pensione, erano state condannate per scambi di informazioni con il nemico e alto tradimento a una pena di dodici e otto anni di prigione.

Gli Stati Uniti, dal canto loro, hanno inasprito recentemente il confronto nel settore dell'intelligence con il ritorno a qualcosa di già visto durante la Guerra fredda. In questi mesi, anche gli Usa hanno arrestato un agente americano della Cia colpevole di aver collaborato con la Cina e un ex Berretti Verdi accusato di avere trasmesso materiale classificato alla Russia. Inoltre, la presunta collaborazione dell'ufficiale francese con gli 007 di Putin apre uno scenario molto preoccupante, perché quadri militari della Nato che passano informazioni riservate a Mosca, mettono in pericolo la sicurezza non solo del proprio Paese ma anche di quella degli alleati.

GLI ATTACCHI

Inoltre, questa informazione arriva mentre la Nato sta attraversando un periodo non facile: deve fronteggiare gli attacchi del presidente Donald Trump, ma anche delle tensioni tra Turchia da un lato, Francia e Grecia dall'altro. Senza contare che, proprio il presidente Emmanuel Macron, sostenitore dell'emancipazione strategica dell'Europa dagli Stati Uniti, ha dichiarato nel novembre 2019, che la Nato era «cerebralmente morta».

L'OPERAZIONE USA

Anche il fatto che simili notizie vengano diffuse alla stampa, rientra in una precisa strategia. Per mettere sotto accusa l'ex Green Berets americano, Peter Rafael Dzibinski Debbins, 45enne di Gainesville, in Virginia, sono intervenuti gli inglesi del Mi6, che avrebbero aiutato il controspionaggio Usa a ricostruire il fascicolo. L'uomo è accusato di cospirazione per aver fornito «informazioni sulla difesa nazionale alla Russia» in un'elaborata operazione di spionaggio che sarebbe iniziata sin dal 1996. E a reclutarlo sarebbe stato il Gru, l'agenzia di intelligence militare russa responsabile di una lunga serie di operazioni recenti: dal grande piano di interferenza in Usa 2016 al tentato avvelenamento di un disertore in Gran Bretagna.

Cristiana Mangani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

