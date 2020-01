Russia, la mossa di Putin: «Cambio la costituzione» Resterà anche oltre il 2024? `

IL CASO

MOSCA Un fulmine a ciel sereno, un terremoto dai futuri esiti ancora poco chiari, una giornata tesissima che ha ricordato a tanti russi i mesi di fine anni Novanta, quando l'allora presidente Boris Eltsin cercava disperatamente un successore. La mattinata è iniziata con l'annuale discorso sullo stato della Federazione a Camere unite del presidente Vladimir Putin. Il capo del Cremlino ha annunciato a sorpresa l'avvio delle riforme del sistema politico con ben sette emendamenti costituzionali da far approvare al popolo in un referendum, probabilmente entro l'estate. Una manciata di ore dopo, quando commentatori ed analisti stavano tentando di comprendere quale fosse il vero gioco di Vladimir Putin, il premier Dmitrij Medvedev con tutto il suo Esecutivo ha deciso di dimettersi in una riunione a cui ha partecipato lo stesso presidente russo come da articolo 117 della Costituzione. La ragione di tale passo inatteso - molti dei ministri da quanto risulta erano completamente all'oscuro di quanto stesse avvenendo è stato quello di voler spianare la strada alle riforme.

GLI EQUILIBRI DI POTERE

«Questi cambiamenti ha sottolineato il primo ministro dimissionario in diretta tv al fianco di Vladimir Putin modificheranno gli interi equilibri di potere, cambieranno il potere esecutivo, legislativo e giudiziario». Il leader del Cremlino ha a questo punto ringraziato Dmitrij Medvedev e gli ha chiesto di diventare il vicecapo dello strategico Consiglio di Sicurezza nazionale, da lui presieduto. Dopo un'altra manciata di ore Vladimir Putin ha conferito l'incarico di formare il nuovo governo al capo del Fisco federale, lo sconosciuto Michail Mishustin. La sensazione generale è che con questa mossa il presidente russo voglia riformare la politica nazionale in un momento in cui è ancora popolare, nonostante la crisi economica e un anno prima delle legislative del 2021. La gente in genere fino ad oggi ha incolpato il premier dimissionario per le difficoltà quotidiane. Dmitrij Medvedev non ha saputo spendere bene i soldi messi a disposizione, puntano il dito alcuni noti editorialisti, che utilizzano l'aggettivo «inadeguato». A onor del vero, l'ex primo ministro sembra attualmente il capro espiatorio della presente stagnazione e di tutto quel che non va in Russia.

Le reazioni del mondo politico sono state le più diverse: i partiti rappresentati alla Duma hanno approvato l'operato del presidente, mentre le opposizioni assolutamente no. Secondo il blogger anti-Cremlino, Aleksej Navalnyj, qualsiasi referendum sugli emendamenti costituzionali sarà «fraudolento» e l'unico scopo di Putin è quello di rimanere «leader a vita».

I PUNTI DELLA RIFORMA

I punti salienti della riforma proposta riguardano in particolare «non più di due mandati» consecutivi per il prossimo presidente, il divieto per gli alti funzionari di avere «altri passaporti» oltre a quello russo, il potere al Parlamento di nominare il premier e i ministri. L'obiettivo dichiarato è quello di conservare un forte sistema presidenziale. Attualmente il 67enne Vladimir Putin sta svolgendo il suo quarto mandato e sarà in carica fino al 2024. Dopo Josif Stalin è il capo del Cremlino più longevo, essendo stato eletto dai russi nel 2000. Alcuni osservatori ritengono che Vladimir Putin stia preparando la strada per tornare ad essere primo ministro dopo il 2024. L'altra ipotesi è, invece, che il presidente russo seguirà la stessa strada intrapresa in Kazakhstan dal locale leader Nusurtan Nazarbaiev. Questi ha infatti lasciato la carica di presidente ad un suo fedelissimo più giovane, ma ha mantenuto quelle di capo del Consiglio di sicurezza e di segretario del partito di maggioranza assoluta in Parlamento. Da queste posizioni, pur essendosi ufficialmente ritirato, influenza la vita del suo Paese.

Giuseppe D'Amato

