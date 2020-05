L'EMERGENZA

MOSCA Impennata di contagiati in Russia. Dalle circa 4mila positività quotidiane in media nelle recenti settimane si è toccata, nelle ultime 24 ore, l'inquietante cifra di 7.099 nuovi casi giornalieri. Come il collega britannico Boris Johnson si è ammalato anche il primo ministro russo Michail Mishustin, che ha preso in gennaio il posto di Dmitrij Medvedev. Ieri la comunicazione ufficiale al presidente Putin, che ha assegnato l'interim al primo vicepremier Andrej Belousov. Al momento, nel gigante slavo si è sfondata quota centomila contagiati, per la precisione 106.498. La Russia si inserisce così all'ottavo posto tra i Paesi al mondo più colpiti dalla pandemia. Gli ultimi dati stanno dando ragione al Cremlino che ha cancellato, il prossimo 9 maggio, la parata militare sulla Piazza rossa in occasione del 75esimo anniversario della Vittoria nella Seconda guerra mondiale - una festa assai sentita tra la gente -, ha rimandato il referendum sulla riforma della Costituzione del 22 aprile ed ha allungato il lockdown fino all'11 maggio compreso.

IL PERIODO PEGGIORE

Tre giorni fa Putin aveva avvertito i connazionali che «stava incominciando la tappa più tesa dell'epidemia» ed aveva invitato a rispettare le regole non confondendo la libertà personale con l'irresponsabilità verso sé stessi e gli altri. Dopo la chiusura del Paese, decretata il 28 marzo, una buona fetta della popolazione si è trasferita nelle case di campagna. I centri delle città sono deserti, funzionano i servizi essenziali, i russi lavorano a distanza.

Gli studenti di Medicina sono stati invitati a dare una mano negli ospedali e i passeggeri dei metro ad usare mascherina e guanti. Mosca è la città più colpita dal virus con 53.739 casi (di cui 17mila ricoverati), segue di molto distanziata San Pietroburgo con 4.062. Ufficialmente la mortalità è assai bassa - in confronto ad esempio all'Italia - con 1.073 deceduti, pari a 7 morti per milione. Dal punto di vista economico gli specialisti prevedono che il Pil russo scenderà quest'anno del 5%. Ma a preoccupare è soprattutto il crollo a livello internazionale del prezzo del petrolio, voce fondamentale nelle entrate del bilancio federale. «Abbiamo soldi sufficienti» è stato il messaggio rassicurante del governo, che entro il 5 maggio dovrà presentare un piano per la Fase 2. Se ben gestito il fondo di stabilità nazionale potrà durare per 3 anni, ma ci sono anche oltre 500 miliardi di riserve auree e di valuta. Un ricco programma governativo di aiuti per le imprese è già stato organizzato.

