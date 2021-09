Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ATTENTATOMOSCA Urla, spari, sangue. L'ennesimo massacro di innocenti in un'istituzione scolastica russa. Questa volta è successo all'università di Perm, circa 1.300 chilometri ad est di Mosca, sugli Urali. Sei i morti, una ventina i feriti (9 dei quali in gravi condizioni) in una folle mattinata di fine estate. I primi colpi di fucile si sono uditi alle 10,30 locali (le 7,30 in Italia, ndr) nella zona del campus, poi all'interno di uno...