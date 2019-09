Russia, astensionismo record ma Putin vince nel voto locale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI EQUILIBRIMOSCA Il voto dopo le maggiori proteste degli ultimi anni. Mai delle elezioni locali in Russia avevano attratto prima d'ora tanto interesse: 56 milioni di cittadini, residenti in 85 soggetti della gigantesca Federazione sono stati chiamati a scegliere 16 governatori regionali, tre sindaci di città metropolitane, quattro deputati della Duma nazionale (la Camera bassa del Parlamento).PROBLEMIStando ai primi dati a disposizione, quasi ovunque i candidati del potere hanno vinto anche perché i potenziali veri concorrenti non hanno...