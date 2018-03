CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUBY TER«RAGAZZE PAGATEPER IL SILENZIO»BERLUSCONI A GIUDIZIOUn altro processo, a Milano, per Silvio Berlusconi. Il gup Maria Vicidomini lo ha rinviato a giudizio con Aris Espinosa, Elisa Toti, Miriam Loddo e la trevigiana Giovanna Rigato (nella foto) per i 400mila euro che avrebbe versato alle ragazze fino a novembre 2016 in cambio del silenzio sulle feste di Arcore. Berlusconi è accusato di corruzione in atti giudiziari. Prima udienza il 9 maggio, poi riunificazione con il filone principale a carico dell'ex premier e di 23 imputati, tra...