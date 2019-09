Rubò in ferie la sabbia rosa di Budelli Veneziano la restituisce dopo 30 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CURIOSITÀFOSSÒ (VE) Nell'estate di 30 anni fa, mentre era in vacanza in Sardegna con la famiglia, aveva rubato come ricordo un sacchetto di sabbia rosa, raccolto nella famosa spiaggia di Cala di Roto, a Budelli, isola dell'arcipelago di La Maddalena. Per tre decenni l'ha conservata con cura nella sua abitazione. Nel corso del tempo, però, il tarlo del rimorso per quel gesto ha incominciato a farsi spazio nella sua mente. Al rimorso è subentrato il pentimento e così, per liberarsi la coscienza, ha deciso di riportare indietro la sabbia...