IL CASO

MESTRE In letteratura, così come nella cronaca, quella del ladro è da sempre una figura caratterizzata da un certo fascino. Una categoria criminale a cui non mancano certo i punti di riferimento: da Robin Hood a Diabolik, da Lupin a Fantomas, per citare i più famosi. C'è il ladro seriale, il ladro gentiluomo, il ladro che ruba ai ricchi per sfamare il popolo. Il ladro di (o per?) cultura, però, fino ad oggi era un inedito. La polizia locale di Venezia è riuscita a spuntare anche questa casella mancante, denunciando un uomo che, negli anni, si era costruito una biblioteca personale da oltre mille volumi (per un valore di circa 80mila euro) con centinaia di furti tra biblioteche comunali e universitarie.

LA VICENDA

Quarantotto anni, di Dolo (Venezia), ex assegnista di ricerca prossimo alla laurea in Chimica industriale a Padova (gli mancherebbe solo la tesi): questo il profilo del bandito del giorno. Il classico insospettabile, insomma. Eppure alla biblioteca Vez di Mestre l'avevano già visto. Il personale non poteva dire con certezza che fosse stato lui, però fatalità erano scomparsi diversi libri in pochi giorni e, fatalità, sempre quando c'era lui. A quel punto la responsabile del servizio bibliotecario comunale ha deciso di vederci chiaro e ha segnalato il caso alla polizia locale. Quando lunedì, l'uomo si è ripresentato puntuale alla Vez, in biblioteca sono entrati anche gli agenti in borghese della nucleo operativo.

Quando il 48enne è uscito, i vigili l'hanno bloccato e perquisito: nel suo zaino, effettivamente, c'erano tre libri appena rubati. Non si pensi che sia poi così banale rubare in una biblioteca, oggi è un'operazione che richiede una certa cura: tutti i 430mila volumi delle biblioteche veneziane sono dotati di chip anti taccheggio. L'uomo quindi prima entrava in biblioteca con dei libri suoi, poi si metteva al tavolo con dei volumi fingendo di studiare. Nel frattempo, cercava le placche nascoste, le rimuoveva e infilava i libri della biblioteca nel suo zaino.

Scoperto il trucco, scoperto il ladro. Finita qua? Eh no, perché all'appello della Vez i libri spariti erano una ventina. Quindi, come da protocollo, si è partiti con la perquisizione in casa alla ricerca di tutta la refurtiva. E qui gli uomini del comando veneziano si sono ritrovati di fronte a un vero e proprio tesoro nascosto.

IL BOTTINO

Scaffali e librerie cariche di volumi trafugati: trattati scientifici, per la maggior parte, dalla fisica quantistica alla fissione nucleare, dalla geometria all'analisi matematica. Circa 1.100 libri, rubati in anni di taccheggi mirati: tra le vittime dei furti le biblioteche universitarie di Venezia, Padova, Udine, Ferrara, quelle pubbliche di Venezia, Mestre, Spinea (Venezia), Bassano (Vicenza), Martellago (Venezia), Mira (Venezia), Padova, Borgo Valsugana (Trento), Mirano (Venezia), Scorzè (Venezia), Castel Tesino (Trento), Ponte San Nicolò (Padova), Mogliano veneto (Treviso), San Donà di Piave (Venezia), Portogruaro (Venezia, Abano Terme (Padova), Noale (Venezia) e Vicenza. L'uomo di fronte alla domanda stupita degli agenti che gli chiedevano il perché di quella follia, ha risposto allargando le braccia: «Amore per i libri, io devo approfondire tutto. Non ho molti soldi e faccio così». Giustificazione romantica che, però, non è servita a risparmiargli una denuncia per furto pluriaggravato e continuato e ricettazione.

LE INDAGINI

Anche perché è una spiegazione non ha convinto molto la polizia locale. Le indagini a questo punto non sono certo finite, ma appena iniziate. Il prossimo passo degli investigatori sarà cercare di capire l'origine di quella sequela infinita di colpi. Se l'uomo soffra di una qualche patologia, una forma di cleptomania legata proprio ai libri, o se ci fosse anche un qualche ritorno economico per questi raid. Se, cioè, dietro a quei furti non ci fosse il mercato nero. Questo però significherebbe, semplicemente, che la refurtiva recuperata sarebbe solo la punta dell'iceberg del lavoro di un vero e proprio professionista del settore.

Ci saranno verifiche anche sulle altre varie denunce di furto a tema in tutto il Veneto per capire se possano esserci altre biblioteche alleggerite dal 48enne.

Davide Tamiello

