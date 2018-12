Ruba una bicicletta: senzatetto in carcere per tre anni e mezzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Tre anni e mezzo di reclusione a un ladro di biciclette. Una condanna choc quella pronunciata ieri in tribunale a Belluno per Roberto Tadio, 46enne originario di Padova, a lungo residente tra Vigodarzene e Camposampiero, ma ora senza fissa dimora. Per lui si apriranno quasi certamente le porte del carcere: tutto per un furto da 150 euro. Certo, Tadio era recidivo. Negli ultimi 5 anni aveva compiuto altre incursioni di questo tipo collezionando 6 precedenti. Inoltre le accuse erano pesanti: furto pluriaggravato e possesso...