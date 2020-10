IL FOCUS

MILANO Il muro dei mille positivi in un giorno viene infranto di nuovo, Milano e la Lombardia entrano in fase di emergenza. Che significa: si contano i posti letto, vengono blindate le Rsa dove i famigliari dei degenti non possono più entrare, si programmano nuove strette che oggi verranno messe a punto nel vertice tra i sindaci dei capoluoghi di provincia.

IN PRIMA LINEA

La pressione della seconda ondata di coronavirus sta aumentando e il termometro sono gli ospedali. I reparti di pronto soccorso del Sacco e del Fatebenefratelli di Milano accettano solo malati con Covid e dirottano su altre strutture i pazienti con diverse patologie. Una decisione presa per tutelare i malati e riorganizzare i reparti. «Negli ultimi tre giorni la pressione sui due ospedali è aumentata parecchio per la crescita dei positivi. Attualmente abbiamo cento pazienti Covid ricoverati più altri in attesa di un posto letto», spiega il direttore sanitario del Sacco Lucia Castellani. L'accerchiamento del virus riporta in prima linea gli ospedali, mercoledì in un vertice tra i dirigenti sanitari regionali e i rappresentanti delle strutture private è scattata la prima parte del piano di intervento. Sono stati messi a disposizione «1.550 posti Covid nei 18 ospedali hub», tra cui «150 posti di terapia intensiva, 400 di sorveglianza sub intensiva e 1.000 posti letto nei reparti». Altri 300 posti letto possono essere ricavati nelle strutture dotate di reparti di pneumologia, mentre in diversi presidi sono state create le aree per l'isolamento dei pazienti asintomatici che necessitano di sorveglianza. Definita anche l'operatività degli ospedali alla Fiera di Milano e di Bergamo, il cui funzionamento partirà dopo il centocinquantesimo ricovero nelle terapie intensive regionali. In questo scenario, fondamentale è il contenimento della curva epidemica e già oggi potrebbero essere decise nuove misure restrittive in una serie di incontri che vedranno Regione e Comune alla ricerca di soluzioni condivise. Oltre al blocco delle visite nelle Rsa, si punta a una maggiore differenziazione dell'orario scolastico, a rivedere il livello di pubblico ammesso nei palazzetti e per l'università l'ipotesi su cui si starebbe ragionando con i rettori è di lezioni in presenza solo per le matricole. Ma potrebbero arrivare ulteriori inasprimenti, come consigliato dal direttore generale della Sanità Marco Trivelli, e gli ambiti su cui intervenire sono locali pubblici e trasporti, con conseguenze dirette sulle scuole. Tra le ipotesi al vaglio per Milano c'è l'orario di chiusura dei bar «anticipata alle 18 come nel mese di marzo» e «la riduzione del carico sul trasporto pubblico attraverso l'utilizzo della didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado e lo smart working in ogni contesto applicabile».

«SITUAZIONE PREOCCUPANTE»

Ieri pomeriggio, per fronteggiare l'emergenza, il sindaco Giuseppe Sala e il prefetto Renato Saccone hanno incontrato i primari degli ospedali. «Da due giorni l'indice Rt nella zona della Città metropolitana di Milano ha superato 2 e preoccupa la tendenza», afferma Sala. «Bisogna agire in fretta». Oggi «può essere il giorno per fare qualcosa in più. Non una intensificazione estrema delle misure, ma credo che qualcosa si debba fare. La situazione impensierisce negli ospedali, 72 persone sono in terapia intensiva e alcuni mesi fa erano 1500. La crescita è veloce e bisogna intervenire». Una delle grandi questioni da risolvere, a Milano, è quella relativa ai trasporti. Al momento però tutto resta com'è. «Gli esperti - rileva Sala - non ci hanno dato un allarme specifico sui mezzi pubblici, dunque al momento non sono previsti interventi in questo settore».

Claudia Guasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

