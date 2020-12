LA PROTESTA

VENEZIA Quanti infermieri hanno risposto all'appello della Regione per svolgere gli straordinari nelle case di riposo? «Finora le Ulss hanno ricevuto in media una dozzina di disponibilità ciascuna, per una o due ore, mentre ci sarebbe bisogno di maggiore continuità», ammette l'assessore regionale Manuela Lanzarin. Sullo sfondo di questa emergenza nell'emergenza, ieri i rappresentanti dei lavoratori hanno manifestato a Marghera, per chiedere il mantenimento degli impegni presi ancora il 29 luglio.

IL CONFRONTO

Il verbale sottoscritto in quell'incontro individuava tre filoni («premialità Covid, organici e standard») lungo cui «avviare un confronto stabile con la Regione per definire soluzioni ad alcune tematiche che concernono i lavoratori delle strutture per anziani». Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno lamentato però che, a distanza di quattro mesi, «nessun tavolo tecnico» sia stato attivato. I sindacati hanno invitato perciò l'istituzione a fare davvero squadra, perché «in campo ci vanno i lavoratori». L'assessore Lanzarin ha fatto presente che temi come il premio Covid e lo snellimento delle convenzioni sono al centro della trattativa nazionale fra le Regioni e il Governo. Da parte sua il Veneto sta studiando l'ipotesi di concentrare positivi e negativi in strutture diverse, per razionalizzare l'utilizzo del personale rispetto al rischio di contagio: «Ma dobbiamo essere cauti nello spostamento degli anziani». (a.pe.)

