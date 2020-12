LA STRATEGIA

VENEZIA Gli operatori delle case di riposo verranno sottoposti ai tamponi due volte alla settimana. L'ha deciso la Regione: un controllo non più ogni 7 giorni, bensì ogni 4. «La stessa valutazione potrà essere fatta dalle Ulss per i sanitari di Terapia intensiva e Malattie infettive», annuncia Francesca Russo.

IL CONFRONTO

L'ultimo monitoraggio sui contagi nelle 332 Rsa evidenzia un tasso del 12,8% fra i 28.714 ospiti (con 1.968 vittime) e del 3,7% fra i 34.790 operatori. Il tema è stato al centro del confronto tecnico , dedicato anche alla carenza di personale. «Servono maggior coraggio e volontà», ha riferito Stefano Bagnara (Fp Cgil), ribadendo le richieste: «Assunzione immediata da parte delle Ulss di tutti gli infermieri neolaureati, istituzione di strutture che ospitino gli anziani positivi e asintomatici, controllo dei dispositivi, tamponi molecolari».

Questi ultimi vengono sollecitati anche dalle consigliere regionali dem Anna Maria Bigon e Francesca Zottis: «I test rapidi hanno un margine di errore troppo alto». Replica l'assessore leghista Manuela Lanzarin: «I tamponi molecolari richiedono giorni per i risultati, per gli screening ripetuti sono preferibili i test antigenici, come indicato dal ministero». L'europarlamentare dem Alessandra Moretti chiede alle autorità nazionali «linee guida chiare e non interpretabili anche e soprattutto per i lavoratori del comparto sanità». (a.pe.)

