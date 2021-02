IL CASO

ROVIGO Un contagio interno all'ospedale di Rovigo, un focolaio divampato proprio in uno dei reparti che ospitano i pazienti più esposti alle conseguenze del Coronavirus, quello di Geriatria. Purtroppo non il primo caso di questo tipo, ma questa volta c'è un aspetto che porta proprio Rovigo al centro del dibattito nazionale e che il direttore generale dell'Ulss Polesana, Antonio Compostella non manca di sottolineare e stigmatizzare: oltre ad una ventina dei degenti, infatti, sono risultati contagiati anche un infermiere e un operatore socio sanitario (Oss), che avevano rifiutato di sottoporsi al vaccino, previsto prioritariamente proprio per tutti gli operatori sanitari.

INDAGINI IN CORSO

Nei loro confronti Compostella non esclude misure precise come la segnalazione all'Ordine delle professioni infermieristiche e l'adozione di altri eventuali provvedimenti sulla base della giurisprudenza in materia, per la verità non univoca e chiara: «Vogliamo capire come possa essere arrivato il virus rimarca - Stiamo facendo controlli anche su tutti gli operatori e ne sono risultati positivi solo due della Geriatria, proprio quei due che non avevano voluto vaccinarsi quando è stato effettuato il giro delle prime somministrazioni di vaccini ai nostri operatori. Non so se ci possa essere un nesso tra questo e il contagio dei pazienti. Non voglio dire assolutamente che il virus possa essere stato portato da uno dei due dipendenti, ma di certo, vogliamo capire con la Direzione medica e il direttore della Geriatria, come possa essere avvenuto il contagio ed evitare così problemi all'organizzazione generale del comparto. Se qualcuno mi chiede come ci comporteremo con queste persone, non posso che rispondere che la vaccinazione è facoltativa, su base volontaria e non può essere imposta. Personalmente, però, ritengo che sia un atto di responsabilità, verso se stessi e soprattutto verso le persone fragili. Per questo, valuteremo se ci sono elementi per una segnalazione o per un procedimento, anche se, prima di tutto vale il senso della responsabilità».

INTERVIENE BURIONI

Il caso rodigino è ben presto balzato all'attenzione nazionale. Anche di chi in questi mesi è stato uno dei protagonisti del dibattito virologico su social e televisioni come Roberto Burioni, professore al San Raffaele di Milano, alfiere delle battaglie contro complottismi vari, no-vax e, in generale, degli scetticismi nei confronti di scienza e medicina: «Non va bene. Spero che diventi una priorità per il nuovo governo mettere fine a questa inaccettabile vergogna del personale che si rifiuta di fare il vaccino mettendo a rischio i pazienti», ha tagliato corto denunciando con un tweet il caso sul focolaio all'ospedale di Rovigo e dei due operatori no vax risultando poi positivi. Per quanto riguarda i tassi di adesione alla vaccinazione, sono stati 170 i dipendenti dell'Ulss, (il 6% del personale) a declinare l'invito alla vaccinazione.

Già nei giorni scorsi Compostella aveva preso posizione sottolineando come: «Al di là del dibattito sulla obbligatorietà del vaccino, in un situazione di emergenza, dovesse essere indispensabile sottoporsi alla vaccinazione evitando così sofferenze, rischi e problemi. È un'opportunità offerta al singolo e un atto di responsabilità a livello collettivo». I pazienti risultati positivi, spiega il direttore generale dell'Ulss Polesana, «non hanno sintomatologia Covid correlata, ma sono comunque malati già ricoverati per altre patologie. Infine stiamo facendo anche la tipizzazione del virus, negli appositi centri, per individuare quale sia il ceppo influenzale, perché questo si sta diffondendo molto rapidamente».

