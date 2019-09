Rottura su Iran e talebani Trump silura il falco Bolton

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTRONEW YORK È durato un po' meno di un anno e mezzo. Nell'Amministrazione Trump è quasi un record di durata. Ma era comunque da mesi che si sospettava che John Bolton avrebbe lasciato. Per lesattezza il fatto che il consigliere per la sicurezza nazionale fosse in rotta di collisione con il presidente era diventato chiaro due mesi fa, dopo il G20 di Osaka, quando Trump ha fatto l'improvvisato viaggio in Corea, per incontrarsi con Kim Jong Un. Nell'entourage del presidente fu subito notato che Bolton brillava per la sua assenza: mentre...