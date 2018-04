Rottura Fi-Lega Da Re: indietro non torniamo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CENTRODESTRAVENEZIA «A questo punto nei comuni sopra i 15.000 abitanti ognuno corre per conto suo. Ma tra il primo e il secondo turno mi piacerebbe trovare gli accordi e le compensazioni giuste, se si può. Se no, pazienza. Non abbiamo ucciso nessuno. Non vedo perchè minacciare guerre atomiche e mettere in discussione l'alleanza di centrodestra». Toni Da Re, segretario della Liga veneta-Lega Nord sfida Forza Italia e replica alle sue accuse di aver rotto i patti sui candidati sindaco dei principali municipi al voto il 10 giugno,...