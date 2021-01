IL FENOMENO

VENEZIA Una settimana fa il Tribunale di Roma ha condannato il ministero dell'Interno per la pratica dei «respingimenti informali» lungo la rotta balcanica, definendola «illegittima sotto molteplici profili», al punto da accogliere il ricorso di un giovane pachistano che dall'Italia era stato rispedito dapprima in Slovenia, poi in Croazia e infine in Bosnia Erzegovina, fra violenze e torture. Non certo un caso isolato, come emerge ora da una ricerca del Laboratorio politiche migratorie di Ca' Foscari, pubblicata da Melting Pot Europa e dedicata alla situazione del confine italo-sloveno, dove da un anno a questa parte il fenomeno si è vistosamente intensificato. «Nel primo semestre le riammissioni attive a Gorizia e Trieste risultavano essere 1.754, nel secondo semestre (dati fino a metà novembre 2020) il numero è salito a 2.294», scrivono Elia Iotti, Chiara Martini e Melissa Visintin, annotando un aumento del 423% rispetto al 2019.

LA CIRCOLARE E IL COVID

Secondo gli autori, l'impennata è il risultato di «precise direttive pervenute dal governo», contenute in particolare in una circolare firmata da Matteo Piantedosi, attuale prefetto di Roma ma in precedenza capo di gabinetto al Viminale, prima con Matteo Salvini e poi con Luciana Lamorgese. Un'indicazione tradotta in «decisioni prese a livello politico-istituzionale a Trieste», da parte della Prefettura con il sostegno del Comune e della Regione, a cominciare «dall'aumentata militarizzazione del territorio, iniziata il 17 marzo con l'invio di 100 militari dell'Esercito italiano alla frontiera», per continuare con il rafforzamento dei controlli «nel centro urbano, attraverso l'operazione Strade Sicure». Tutto questo a fronte di «un depotenziamento dell'accoglienza, per cui sono stati «tagliati i pochi servizi che vi erano, quali i dormitori e il centro informazioni, lasciando oneri e spazi alle associazioni di volontariato attive sul territorio». Sulla situazione ha poi influito il Covid: «La recente crisi pandemica che ha caratterizzato il 2020 ha infatti dato l'opportunità di inasprire e istituzionalizzare ancora di più determinate modalità di gestione dei confini».

LE NORME

L'illegittimità del pushback, documentata da numerose organizzazioni non governative e sancita dalla giudice Silvia Albano, viene così ribadita dall'indagine: «Le cosiddette riammissioni informali attuate lungo il confine italo-sloveno, che nell'ultimo anno sono aumentate enormemente, non sono altro che respingimenti illegali, che violano norme internazionali». Se l'ordinanza del Tribunale aveva posto l'accento in particolare sull'accordo bilaterale fra Italia e Slovenia, stretto ancora nel 1996 e mai ratificato dal nostro Parlamento, l'analisi dell'Università parte addirittura dalla Convenzione di Ginevra del 1951, il cui principio di non-refoulement prevede appunto che «a una persona non possa essere impedito l'ingresso sul territorio né possa essa essere deportata, espulsa o trasferita verso territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate».

LA TESTIMONIANZA

Così invece non succede in Friuli Venezia Giulia, sottolineano Iotti, Martini e Visintin: «A tutte le persone viene sistematicamente negata la possibilità di richiedere asilo e, anche a seguito di specifiche richieste, non viene fornita assistenza legale né la presenza di un interprete». Eloquente la testimonianza di un migrante raccolta dalla ong Border Violence Monitoring Network: «Quando ti espellono, ti fanno firmare questo documento, così da poter dire che accetti. E, naturalmente, lo firmi, chi si preoccupa di te?».

Angela Pederiva

