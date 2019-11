Rosso-gialli divisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA BRUXELLES Togliere le spese per finanziare gli investimenti verdi dai calcoli del deficit pubblico? No grazie. Non ha avuto peli sulla lingua la neopresidente della Commissione Ursula von der Leyen, da domani in carica. Alla domanda posta dai giornalisti in un'intervista collettiva, se fosse favorevole a tale prospettiva ha risposto: «No. Temo che vi sarebbero troppe tentazioni per fare del green washing (ambientalismo di facciata). La nostra strategia di crescita si basa sul Green New Deal. Se lo facciamo bene, investiremo...