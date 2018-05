«Rossella sepolta vicino a villa Narducci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO «Vogliamo sapere dove è stata sepolta, vogliamo sapere dove sono i resti della nostra Rossella». A parlare è zia Giuseppina Trevisan, l'unica erede di Rossella Corazzin, la ragazza di San Vito al Tagliamento (Pn) scomparsa nel nulla il 21 agosto del 1975 a Tai di Cadore. Quando sparì, la ragazza era in vacanza proprio in montagna dalla zia. Dopo la morte della sorella Elisanna Trevisan, mamma di Rossella, zia Peppina ha preso in mano la battaglia per conoscere la verità su Rossella. Angelo Izzo, il mostro del Circeo...