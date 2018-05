«Rossella l'abbiamo violentata e uccisa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTABELLUNO L'avrebbero avvistata mentre erano in vacanza in Cadore, tenuta d'occhio per alcuni giorni e poi rapita, violentata e uccisa. Volevano una vergine e per questo avrebbero scelto la giovanissima Rossella Corazzin. La 17enne pordenonese di San Vito al Tagliamento sparì nel nulla il 21 agosto 1975 dai boschi di Tai di Cadore, mentre era in villeggiatura con i genitori a casa di zia Peppina. Da allora non si seppe più nulla e la sua scomparsa rimase un mistero anche dopo gli appelli lanciati alla morte della madre, nel 2009. Ma...