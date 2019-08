Rosolina, cade dalla barca: morto imprenditore ambientalista tedesco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DRAMMA IN MAREROSOLINA (ROVIGO) Come ormai accadeva da una trentina d'anni, il professor Johannes Dietrich Hengstenberg si trovava in vacanza a Rosolina, sul suo catamarano ormeggiato a Porto Fossone, alla foce dell'Adige sulla sponda polesana, quando improvvisamente è caduto in acqua. La moglie, che era con lui sulla barca ha dato immediatamente l'allarme, ma l'uomo, che proprio oggi avrebbe compiuto 75 anni, è stato ritrovato, ormai senza vita, circa un'ora dopo dai vigili del fuoco, intervenuti da Mestre con il nucleo sommozzatori e...