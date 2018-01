Rose bianche per Alex e Luca, insieme fino all'ultimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUNERALEARZIGNANO (VICENZA) Per l'addio di Alex e Luca tante lacrime, ma anche due lunghi, interminabili, applausi: il primo alla fine delle esequie, all'interno della chiesa di San Giovanni Battista ad Arzignano e il secondo all'esterno, nel momento in cui gli amici più intimi, hanno fatto volare in aria una ventina di palloncini colorati (dal rosa all'azzurro, dal fucsia al rosso, dal giallo al bianco), quasi a volerli raggiungere in Cielo.È stata una folla immensa, almeno 500-600 persone, quella che ieri pomeriggio ha dato l'ultimo...