Rosari e comizi, il vescovo di Treviso bacchetta Salvini: è scontro

IL CASOTREVISO «Qualcuno in verità anche ad alti livelli istituzionali, è solito ringraziare la Madonna, ma, a quanto pare, per ragioni che non sembrerebbero proprio trovare il consenso o la protezione della Vergine, almeno quella vera, quella che il Vangelo, come il brano odierno, ci fa conoscere e riconoscere. Suscitando, tra l'altro, il disappunto o l'indignazione dei veri credenti». Questo un passaggio al vetriolo dell'omelia di Gianfranco Agostino Gardin, vescovo di Treviso, che giovedì ha celebrato la messa dell'Assunta nella...