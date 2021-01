IL CASO

TORINO Che Ronaldo non fosse il testimonial ideale per la lotta al Covid si era già capito da tempo, l'ultimo episodio è l'ennesima conferma della sua scarsa attitudine a seguire alla lettera le regole sul tema emergenza sanitaria. Ha approfittato della mancata convocazione contro lo Spezia per 48 di relax - e fin qui nulla di male -, salvo optare per un blitz in Valle d'Aosta, con sconfinamento non consentito in zona arancione. È stato lo stesso portoghese a testimoniarlo con un video social, poi rimosso, in compagnia della fidanzata Georgina che ha festeggiato i 27 anni. Una toccata e fuga con notte in hotel - ufficialmente chiuso - nei dintorni di Courmayeur e gita sulla neve in val Vény, sullo Chécrouit, in motoslitta.

Due giorni bianchi, prima del rientro a Torino per festeggiare il compleanno di Georgina anche in casa, insieme ai figli. Trasferta che evidentemente non è passata inosservata, visti i divieti di transito extra regionali in regime di zona arancione, e che rischia di costare un'ammenda di 400 euro (lo 0.0013% del suo ingaggio da Juventus) con possibile maggiorazione nel caso in cui non abbia usato la proprio auto. I carabinieri del Gruppo Aosta stanno conducendo accertamenti per valutare la violazione delle normative anti Covid. È chiaro che il problema non sarebbe la multa, quanto l'atteggiamento reiteratamente borderline - e spesso oltre - che alla lunga rischia anche di mettere in imbarazzo e intaccare l'immagine della società juventina. Lo scorso marzo, alle prime avvisaglie del virus, è toccata e fuga: al termine della sfida contro l'Inter - ultima prima dello stop - Ronaldo sale sul suo aereo privato con armi, bagagli e famiglia per sbarcare a Madeira, per trascorrere il suo lockdown dorato, mentre alla Continassa il 10 marzo esplode la bomba Rugani, primo giocatore della Serie A positivo al Covid. È lui a rompere la bolla della Continassa a inizio ottobre, insieme ad altri sei giocatori, per raggiungere il ritiro della nazionale, senza aspettare l'esito del secondo tampone dopo il primo, negativo. E il suo nome insieme a quello dei compagni in fuga finisce sul fascicolo aperto dalla Procura di Torino, per la violazione dei protocolli sanitari, (atto dovuto), dopo la segnalazione all'Asl (atto dovuto) della Juve. Hanno fatto il giro del web le foto della cena in ritiro con i compagni del Portogallo, senza distanziamento e mascherina, poche ore prima della scoperta della sua positività emersa a metà ottobre.

E anche il suo ritorno a Torino è stato oggetto di polemiche, e giustificato da un comunicato ufficiale della Juventus. «Ronaldo è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato dalle autorità sanitarie competenti e proseguirà il suo isolamento fiduciario presso il proprio domicilio». Ma non ha evitato lo scontro verbale con il ministro dello sport Spadafora, e il prolungato botta e risposta, anche social, sul protocollo violato.

L'ultimo attacco di Cristiano è datato fine ottobre. «Il tampone è una cazz...» in riferimento alla conferma della sua positività che lo aveva privato della sfida di Champions allo Stadium, contro il Barcellona di Messi. Si è ripreso con gli interessi nella sfida di ritorno, al Camp Nou, e al momento guida la classifica cannonieri davanti a Immobile, pronto a tornare in campo contro la Samp. Stavolta però lo sconfinamento in Liguria è consentito.

