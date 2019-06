Romeno tenta di violentare due turiste in spiaggia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AGGRESSIONERIMINI Avevano deciso di fare una passeggiata a piedi nudi sulla battigia, dopo una serata in un locale, le due turiste tedesche, di 24 e 26 anni, aggredite sessualmente la notte scorsa in prossimità del Bagno 1 di Rimini, da un 36enne di origine romena.Era da poco trascorsa la mezzanotte, quando l'uomo ubriaco, le ha avvicinate, e le ha molestate. Pur sentendosi in pericolo, le due turiste non si sono perse d'animo e forti di essere in due contro uno, hanno reagito, si sono divincolate e sono scappate. Una fuga breve perché...