Romeni e marocchini in cima alla lista il 29,2% degli extracomunitari è povero

IL FOCUSROMA Una torta con 5 fette, di cui una finirà tra le mani di una famiglia straniera. Il Reddito di Cittadinanza a trazione tricolore che aveva in mente il governo scolorisce e si trasforma in una sorta di bandiera esperanto di fronte alla realtà dei numeri. Nonostante il giro di vite operato a inizio anno (soggiorno nel Paese alzato da 5 a 10 anni, di cui gli ultimi 2 consecutivi) per cercare di riservare la maggior parte delle risorse agli italiani, l'operazione di Palazzo Chigi ha centrato gli obiettivi solo in parte. I NUMERILa...