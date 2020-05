ROMA Un protocollo di tamponi a campione nelle aziende per avere un quadro affidabile dell'andamento dei casi di infezione da nuovo coronavirus: lo propone la ricerca promossa da Lettera 150, l'associazione fondata dal giurista Giuseppe Valditara, dell'Università di Torino, che riunisce i 150 docenti sostenitori della riapertura in sicurezza, e a cura di Giovanni Deriu, già prorettore dell'università di Padova e ordinario di Chirurgia vascolare, Francesco Curcio, patologo clinico dell'Università di Udine, e Paolo Gasparini, dell'ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste, con l'analisi statistica di Dario Gregori, dell'Università di Padova. Secondo il protocollo nelle grandi aziende è possibile eseguire il tampone a un gruppo di 10 o 20 addetti, selezionati «in modo strettamente casuale» a seconda di fasce d'età e caratteristiche dell'azienda, per ottenere una previsione precisa fra il 2% e il 4% del totale, corrispondente alla probabilità che se in una azienda fossero osservati zero casi, ce ne sarebbe in realtà almeno uno positivo tra i restanti. Il protocollo prevede inoltre un meccanismo di ricampionamento, secondo cui un'azienda può essere selezionata ripetutamente: in caso di una seconda valutazione negativa l'accuratezza della precisione diventerebbe inferiore allo 0,002%. I promotori del documento propongono uno screening rapido nei luoghi di lavoro, considerando 24 milioni di lavoratori attivi potenzialmente da testare con il tampone a partire dalla prevalenza di 0.36% casi di Covid-19 calcolata considerando i 219.070 casi totali registrati al 12 maggio sulla popolazione italiana di oltre 60 milioni di abitanti. Se necessario, sarebbe facile aumentare la prevalenza di 5-10 volte per ottenere il campionamento relativo a diagnosticare e porre in quarantena gli infetti asintomatici contagiosi. Per questo motivo, si legge nel protocollo, «è stata valutata la possibilità di ridurre consistentemente il volume dei test identificando un campione di lavoratori statisticamente significativo» e «per mantenere un approccio al contempo flessibile, reattivo e preciso, si è proceduto ad un calcolo del numero di campioni combinante stime di prevalenza, R0 e funzioni di costo».

