ROMA La Capitale ipotizza chiusure a numero chiuso, o meglio a soffietto. Potrebbero scattare nel prossimo weekend, e riguarderebbero le vie dello shopping, in particolare via del Corso, Porta Portese, lungomare di Ostia. Quei luoghi dove nel fine settimana appena trascorso, sembrava che tutti avessero dimenticato l'esistenza del Covid, passeggiando tranquillamente accalcati. La decisione è stata presa all'interno del Comitato per l'ordine e la sicurezza, convocato ieri dal prefetto Matteo Piandedosi. Sul tavolo, maggiori controlli, un contingentamento degli accessi in luoghi e strade e la chiusura di alcune piazze abitualmente più frequentate. Si è deciso, infatti, di attendere l'evoluzione della curva dei contagi, ma di prepararsi anche alla possibile nuova ondata di gente in giro nel prossimo weekend, durante il quale è ancora previsto temperature miti e con il sole.

Si farà un po' come già fatto per le piazze della movida, con ingressi a numero chiuso nei luoghi generalmente più affollati. Ma non sarà un'operazione facile contenere la folla, va predisposto anche un piano per i controlli. E oggi, infatti, si svolgerà una riunione in Questura per pianificare le nuove disposizioni. Esiste il rischio che possa accadere quanto avvenuto a Salerno nei giorni scorsi, quando davanti a una piazza chiusa, migliaia di persone si sono riversate sul lungomare.

E intanto, mentre Roma cerca una soluzione, il Nord Italia sembra più attendista. Solo il Veneto sta ipotizzando una nuova ordinanza restrittiva che coinvolga l'Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia. Una decisione che trova d'accordo anche i presidenti delle altre due regioni interessate.

In attesa di capire quali nuovi provvedimenti prenderà il Governo per contenere la diffusione, ormai incontrollata, del virus, ognuno cerca di difendersi come può, sebbene provi a farlo senza creare troppi malumori sul territorio.

Le immagini del weekend appena trascorso, con gente accalcata in strada, orde di giovani distribuiti tra piazze e parchi, fanno correre ai ripari chi non ha alcuna voglia di aspettare decisioni dall'alto.

E infatti, è entrata in vigore, ieri, a Giugliano in Campania (Napoli) l'ordinanza firmata dal neo sindaco Nicola Pirozzi per diminuire la mobilità a rischio e gli assembramenti. È stata decisa alla luce del picco di ascesa della curva epidemiologica, con gli ospedali «in grande sofferenza perché ormai totalmente saturi e il personale medico ed infermieristico piegato da turni massacranti». Nel comune non capoluogo di provincia più popoloso d'Italia con i suoi 125 mila abitanti, dopo le 18 i minori potranno circolare solo se accompagnati da un genitore o da un adulto convivente, le piazze saranno chiuse dalle 18 e per l'intero arco della giornata di sabato e di domenica, sarà vietato fumare in pubblico, compresi i dispositivi elettronici, e sarà anche vietato sostare in più di 4 persone, seppure indossando mascherina e rispettando il distanziamento. Il sindaco ha inoltre vietato l'accesso alle spiagge nelle giornate di sabato e di domenica. Le misure contenute nell'ordinanza resteranno in vigore fino al 30 novembre.

Nel resto della Campania sembra, poi, che si stia valutando l'istituzione di zone rosse. Già da tempo il governatore Vincenzo De Luca sta sollecitando misure più restrittive. La regione è ancora considerata zona gialla. Le ipotesi allo studio sono quelle di far diventare Napoli e Caserta zone rosse, mentre il resto della Campania diventerebbe zona arancione. Vietato lo stazionamento nel centro della città di Palermo dalle 16 alle 22. Il sindaco Leoluca Orlando ha già firmato un'ordinanza dove è stabilito che nelle isole pedonali si possa soltanto camminare o mettersi in fila per entrare nei negozi. Inoltre, non si potrà sostare in spiaggia lungo tutto il litorale nelle giornate di sabato e domenica.

