ROMA Rapina da film ieri alla Centrale Montemartini, museo su via Ostiense a Roma. Due uomini, a volto coperto e armati di pistola, si sono avvicinati alle casse mentre in fila c'erano alcuni visitatori. Uno dei due ha puntato la pistola contro una cassiera mentre il complice si è fatto accompagnare sul retro da un altro dipendente e ha preso la cassaforte. Attimi interminabili, con i presenti paralizzati per la paura. I due rapinatori sono poi scappati trascinando la cassaforte fino all'ingresso dove li attendeva l'auto con a bordo il terzo...