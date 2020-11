ROMA Più pasta in bianco e pizza, meno brodi e minestre, invasione delle posate monouso. C'è un prima e un dopo Covid-19 anche nelle mense delle scuole elementari. I bambini non possono più mangiare tutti insieme e la refezione scaglionata obbliga a velocizzare il pasto. Una fretta incompatibile con le minestre liquide, che richiedono più tempo anche perché si devono freddare. Il cambiamento viene certificato dal Rating dei menù scolastici 2019-20 dell'agenzia Food Insider. Più del 75% dei menù propone con maggiore frequenza carne rossa, in contrasto con le raccomandazioni dell'Oms. Troppo limitato, invece, l'uso di legumi. Nella classifica col punteggio di 184, la prima è Cremona. L'ultima Siracusa con 49 punti, ma tra i pochi al Sud col servizio di mensa scolastica. I bambini di Roma (sedicesima) mangiano meglio dei coetanei di Milano (venticinquesima). Nel complesso, la fotografia è negativa: «Questa dose di amidi e di zuccheri spinge i bambini italiani a essere tra coloro che hanno un record mondiale di sovrappeso», denuncia il nutrizionista Valter Longo. Tra le note dolenti post covid c'è la forzata mancanza di controlli da parte dei genitori e le spese maggiori per l'acquisto delle posate monouso. È considerata virtuosa la soluzione di Venezia, dove i bambini sono abituati da anni a portare le stoviglie da casa. Positivo l'incremento della forza lavoro, dopo i continui tagli del personale per colpa dell'introduzione di piatti realizzati in esterno. Nel Comune di San Martino di Lupari (Padova), dove il refettorio è gestito dai genitori, sono state assunte 10 persone, 5 delle quali mamme della scuola.

