ROMA Sull'intimidazione all'Iss, l'Istituto superiore di sanità, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per incendio doloso e non è escluso che l'inchiesta passi nelle mani del pool anti-terrorismo. Ieri, intanto, la Questura ha predisposto un presidio dell'Esercito, nell'ambito del programma Strade sicure, davanti al palazzo di viale Regina Elena dove domenica sera è stato appiccato il fuoco al portone dell'ingresso principale, subito spento per l'intervento di una pattuglia dei carabinieri di passaggio. Oggi, nell'ambito della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sotto il coordinamento della Prefettura verrà definito, inoltre, un più ampio programma di rafforzamento dei controlli a quelli che appaiono nuovi obiettivi sensibili in uno scenario di pandemia che si fa sempre «più caldo», secondo l'intelligence, dal punto di vista della tenuta sociale. A partire dal palazzo in via del Tritone dell'Aifa, l'Agenzia italiana per il farmaco, che ieri è intervenuta per decretare la sospensione della somministrazione del discusso vaccino AstraZeneca e che andrà ad aggiungersi ai depositi vaccinali.

Per fare chiarezza sull'episodio dell'altra sera arrivato a pochi giorni di distanza dalle minacce di morte rivolte al coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, i carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale capitolino stanno vagliando tutte le immagini registrate non solo dall'impianto di videosorveglianza dell'Iss, ma anche dalle telecamere disseminate nella zona, il quadrante tra il cimitero monumentale del Verano, l'università La Sapienza e il policlinico Umberto I.

Una delle videocamere dell'Istituto, infatti, ha ripreso alle 19,40 una figura con cappello, mascherina, e un lungo piumino beige con una linea femminile, salire i gradini fino al portone con due buste in mano, lasciandone una, di cartone, ai piedi del portone, per poi allontanarsi. Dopo poco è scoppiato il rogo, spento dai militari con l'estintore in dotazione all'auto di servizio.

Ha agito una donna, dunque? È la pista più battuta al momento anche se l'attentatore potrebbe avere tentato di «camuffarsi» per rendersi irriconoscibile o addirittura essersi mimetizzato, tra i clochard che vivono accampati nell'area. Gli specialisti del Racis, il raggruppamento scientifico dell'Arma, stanno analizzando le tracce del liquido infiammabile utilizzato. A piazzale Clodio è stata trasmessa una prima informativa. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, anche quella di un gesto isolato o persino di un folle. Di sicuro c'è che, a ieri sera, non era arrivata alcuna rivendicazione, neppure sul web costantemente monitorato dagli inquirenti, soprattutto sul fronte dei No-Vax.

Il timore è che, in questo clima di incertezza e di grande paura per un'economia in crisi e ora sferzata dalle nuove restrizioni anti-Covid, il malcontento di base trovi canali non definiti attraverso cui esternarsi, a partire da lupi solitari istigati e in un certo senso, armati, dalla protesta che monta su piattaforme meno plateali come Telegram su cui viaggiano gruppi e chat che incitano all'odio. Una data segnata dagli agenti e dai nuclei che lavorano sottotraccia è quella del 1° maggio quando i gruppi che in parte animarono gli scontri al sit-in anti-governativo del giugno 2020 al Circo Massimo pare si stiano di nuovo dando appuntamento per ritrovarsi nella Capitale.

