ROMAMANOMORTA SUL BUSMA È UNA POLIZIOTTAE FINISCE IN MANETTEPalpeggia una donna su un autobus a Roma, ma si tratta di una poliziotta della sezione reati sessuali, che non esita ad arrestarlo. In manette è finito un 39enne italiano di origine congolese. La poliziotta aveva intimato più volte all'uomo di fermarsi: nonostante ciò, questi ha tentato anche di baciarla e a quel punto l'agente, dopo averlo immobilizzato, ha fatto scattare le manette. In seguito, una polacca ha denunciato di aver subito, qualche minuto prima, gli stessi...