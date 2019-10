CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Le navi delle ong che intendono svolgere attività di ricerca e soccorso in acque sar libiche devono essere autorizzate dalle autorità di Tripoli, fornire tutte le informazioni richieste al Centro di coordinamento marittimo libico, impegnarsi a non ostacolare le operazioni della locale guardia costiera e a «lasciargli la precedenza d'intervento». I naufraghi salvati dalle ong «non vengono rimandati allo Stato Libico tranne nei rari casi eccezionali e di emergenza». Sequestro per le navi che non rispettano le norme. È quanto prevede...