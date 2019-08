Roma, la 15enne e la denuncia di stupro la Procura chiede nuovi esami medici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto venerdì all'adolescente italo-tedesca soccorsa dalla polizia al Flaminio, mentre vagava per strada completamente stordita dall'alcol e in preda a un malore. La ragazzina, che ha da poco compiuto 15 anni, aveva denunciato di essere stata stuprata da un giovane sui 19-20 anni nel bagno di un bar di Campo de' Fiori, nel primo pomeriggio, dove era andata a passeggiare con un'amica e dove poi lei si sarebbe intrattenuta con il ragazzo che l'avrebbe fatta bere a più non...