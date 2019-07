Roma, in 13 fuggono dal centro rimpatri c'è anche un sospetto jihadista algerino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Clamorosa rivolta, venerdì sera, al Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria, a Roma: decine di stranieri hanno dato fuoco ai materassi, hanno sfondato le porte e scavalcato la recinzione, dileguandosi tra le campagne. Fra i tredici in fuga dalla struttura a sud di Roma e a due passi dall'aeroporto internazionale di Fiumicino, c'è anche un pericoloso algerino, monitorato dall'Antiterrorismo. Il suo nome è inserito nei database interforze e compare nelle informative e nella lista dei 478 soggetti da vigilare per...