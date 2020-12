ROMA Google va in tilt: bloccati Gmail, YouTube, la didattica a distanza di Classroom, le riunioni online di Meet, ma anche l'acquisto di app dal Play Store, i videogame di Stadia e la casa smart di Nest. «Un problema di autenticazione, risolto», spiega il colosso del web. Il malfunzionamento senza precedenti nella storia di Google non si esclude possa essere legato in qualche modo agli attacchi hacker che hanno preso di mira alcune realtà mondiali, come quello sferrato nelle ultime ore a diverse agenzie federali Usa. Tante le segnalazioni sulla pagina di Google, ma anche sul sito Dowdetector.com che raccoglie le lamentele degli utenti. Decine di migliaia di persone hanno testimoniato problemi in Europa, Stati Uniti, Canada, Australia, Sud Africa, India, America Centrale e del Sud. Agli utenti che provavano ad entrare nelle diverse piattaforme

di Google, compariva un avviso di errore. Diversi anche i post lasciati dagli utenti su Twitter. E messaggi goliardici sono comparsi per qualche minuto sui principali sistemi informatici utilizzati per la didattica a distanza in Italia. Forse qualcuno ha bucato la piattaforma di Dad approfittando del blocco. «Oggi alle 3:47 am PT (12:47 ora italiana) - spiega un portavoce di Google - abbiamo riscontrato una interruzione del sistema di autenticazione durata circa 45 minuti dovuta ad un problema interno. Il problema è stato risolto alle 4:32 am PT (13:32 ora italiana), tutti i servizi ripristinati. Condurremo un approfondito esame per garantire che non possa ripetersi in futuro». «Il blocco di Google potrebbe essere collegato a misure di prevenzione e protezione attuate alla luce dell'attacco recentemente scoperto da parte di uno Stato verso decine di importanti realtà a livello mondiale », spiega l'esperto Andrea Zapparoli Manzoni.

