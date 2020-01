Roma è sempre più vicina al generale di Bengasi: possibile la soluzione delle due Libie

LO SCENARIO

ROMA «Come Italia tuteliamo i nostri interessi quando chiediamo all'Europa di essere protagonista». La missione europea che avrebbe dovuto spingere le due fazioni in Libia a cessare i combattimenti, si trasforma in un incontro a quattro a Bruxelles, che lascia soddisfatto a metà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. L'invito a deporre le armi, l'altolà alle interferenze esterne e l'auspicio di un ruolo maggiore dell'Europa, mette d'accordo i ministri degli esteri di Italia, Francia, Germania e Regno Unito. Ma quando poi si scende nel concreto le distanze restano ed ognuno riparte da Bruxelles per difendere sul campo i propri interessi.

IL SANGUE

Nella capitale belga il braccio di ferro con Parigi - che vuole un presa di posizione più dura nei confronti di Ankara - conferma le distanze tra partner. Alla fine, nel comunicato congiunto, passa una richiamo più anodino contro le interferenze esterne che sono turche, ma anche russe e, perchè no, anche francesi che in Libia sostengono da tempo il generale Haftar attraverso milizie mercenarie. Tenersi stretto il rapporto con Ankara significa per l'Italia dimostrare a Serraj di non averlo abbandonato e, soprattutto, contenere le aspirazioni turche nel Mediterraneo che preoccupano la Grecia e Cipro e anche Roma.

Seppur in ritardo, dopo mesi di colpevole assenza, prova a riprendere un po' di iniziativa anche l'Italia. L'obiettivo resta la soluzione politica nel tentativo di ritagliarsi un ruolo nel gruppo di contatto che dovrebbe essere composto da tutti quei Paesi che spingono affinchè si trovi una soluzione tra gli interessi che muovono il generale Haftar e quelli di Al Serraj che guida l'unico governo riconosciuto dalle Nazioni Unite. L'Italia, che ormai si muove non più solo a sostegno del governo di Tripoli ma con una sottolineata equidistanza tra i due contendenti, mette così anche in conto la possibilità che da questo lunga stagione di sangue del dopo Gheddafi, si possa uscire anche con una Libia divisa tra Cirenaica e Tripolitania. Un vorticoso tour diplomatico, quello di Di Maio, che ha portato ieri il ministro degli Esteri da Bruxelles a Istanbul e oggi prima in Egitto, poi in Algeria e Tunisia e, probabilmente di nuovo a Bruxelles per incontrare il segretario di Stato americano Mike Pompeo. E' presto per dire quali frutti possa portare la maratona diplomatica che si sono imposti il ministro Di Maio e il premier Conte, che potrebbe muoversi in direzione dei Paesi del Golfo o verso Bruxelles qualora dovesse essere convocato un consiglio europeo straordinario. Ciò che emerge è la forte volontà di difendere gli interessi che l'Italia ha nel Mediterraneo sul fronte energetico e su quello della sicurezza. Mentre sul campo la battaglia continua, l'Italia tenta di ricentrare il suo ruolo interloquendo con Ankara - ed infatti ieri sera Di Maio era ad Istanbul per incontrare il collega turco Cavusoglu - e con Mosca.

L'idea di rilanciare la proposta di porre fine all'embargo contro la Russia non è una novità per gli ultimi tre governi italiani. Sinora si è scontrata con ragioni più importanti e il fatto che la richiesta di impeachment di Trump abbia proprio come oggetto le presunte pressioni sul governo dell'Ucraina, non depone a favore di una soluzione. Tuttavia il tentativo in atto conferma il peso che ha assunto Mosca anche nel dossier libico. «Senza turchi, egiziani e russi non si troverà mai una soluzione», sosteneva l'altra sera Di Maio a cena con Borrell prima dell'incontro convocato a Bruxelles dall'alto rappresentante Ue per la politica estera.

IL PERICOLO TERRORISTI

Il tentativo dell'Italia è di ritrovare forza sotto l'ombrello europeo. Anche perché la guerra in Libia rischia di scaricare sulle nostre coste non solo migliaia di immigrati, ma anche pericolosi terroristi in fuga. E' per questo che Conte e Di Maio spingono ancora con forza sulla conferenza di Berlino che si sarebbe dovuta tenere a fine mese, e che ora sembra essersi persa nella nebbia. «Nella Ue, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione», sostiene il ministro degli Esteri al termine dell'incontro con il collega turco. Ma il problema è che nella proxy war libica «ci sono un sacco di Paesi che interferiscono». Alcuni europei, vedi la Francia. Altri della Nato, vedi la Turchia. Dobbiamo «parlarci con tutti», ripete Di Maio, che oggi sarà al Cairo non per parlare di Regeni, ma per convincere gli egiziani che alla conferenza di Berlino c'è posto anche per Haftar.

Marco Conti

