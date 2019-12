Roma, camion dei rifiuti dell'Ama uccide un anziano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEROMA È stata questione di pochi istanti e un anziano è stato travolto da un compattatore dell'Ama, l'azienda di raccolta dei rifiuti, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. È accaduto ieri mattina alla periferia di Roma. Trasportato in gravissime condizioni in ospedale, l'84enne slovacco è morto poco dopo.L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30 su via Casilina, all'altezza del civico 1814, in zona Borghesiana.LA DINAMICAIl mezzo dei rifiuti coinvolto nell'incidente è stato posto sequestro. La polizia locale che...